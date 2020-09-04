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На Донбассе разминировали еще 10 гектаров территории, передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета

Пятница, 4 сентября 2020, 07:38

В прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, сейчас идет ликвидация пожаров, возникла в Донецкой и Луганской. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ДСНС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники.

Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.

Важно, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета".

Детали: За минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще в десяти объектах работы продолжаются.

Темы: ООСДонбасс


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