На Донбассе разминировали еще 10 гектаров территории, передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета
В прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.
С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Также в районе проведения операции должным выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, сейчас идет ликвидация пожаров, возникла в Донецкой и Луганской. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ДСНС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники.
Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.
Важно, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета".
Детали: За минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще в десяти объектах работы продолжаются.