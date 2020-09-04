Более 300 человек были задержаны в течение третьего дня протестов против изменения климата в центре Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Движение "Extinction Rebellion", у которого запланировано 10 дней протестов, и другие группы собрались у городских достопримечательностей в четверг.

По данным Скотланд-Ярда, из задержанных более 200 были связаны с демонстрацией на мосту Ламбет возле здания парламента.

Extinction Rebellion заявили, что полиция не разрешила мирным демонстрантам покинуть мост. Полиция сообщила, что мост был заблокирован, когда некоторые протестующие "приковали" себя к нему.

Движение требует, чтобы правительство объявило чрезвычайную ситуацию в области климата и экологии, снизило выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году и учредило "собрание граждан по вопросам климатической и экологической справедливости".

На пятницу запланированы новые акции протеста.