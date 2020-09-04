Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко в розыск
Хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское издание "Наша Нива".
На сайте указано, что Лукашенко "обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".
Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.
На момент написания новости сайт МВД Беларуси не открывался.
Напомним, Лукашенко заявил премьер-министру РФ, что у него есть перехваченная запись разговора Варшавы и Берлина по поводу отравления Алексея Навального, которая свидетельствует о лжи Германии.
Разговор, по словам Лукашенко, перехватила радиоэлектронная военная разведка Беларуси, развернутая на западе страны.