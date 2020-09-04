Шмыгаль о стипендии Зеленскому и другим ученым: Традиционный подход

Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит проблемы в том, чтобы назначать стипендии ученым и педагогам ко Дню работника образования, в том числе и отцу действующего президента Александру Зеленскому.

Источник: ответы Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде

Детали: Депутатка от "Голоса" Инна Совсун спросила, не стыдно ли премьеру использовать совковую риторику в 2020 году, на 30-м году независимости Украины, и получит ли отец президента пожизненную стипендию от правительства.

Шмыгаль не ответил относительно стипендии Зеленскому-старшему и дал понять, что традиционный подход премировать людей к датам его смущает.

Прямая речь Шмыгаля: "Действительно, такое письмо было получено. Действительно, господин Александр Зеленский трудовым коллективом был неоднократно в предыдущие годы подан как кандидат на присвоение государственной премии в области науки. К сожалению, предыдущим руководством эти представления трудового коллектива отклонялись.

Сейчас, когда такие представления были поданы, и президентом Украины, и правительством было принято решение еще раз обратиться ко всем трудовым коллективам для того, чтобы собрать всех достойных людей, ученых украинских – для того, чтобы этот список был широким и охватывал всех достойных ученых Украины, которые могут быть представлены в качестве кандидатов на присвоение такой научной стипендии.

Абсолютно традиционный подход, который ежегодно проходит, но в этом году мы хотим сделать его более широким, более публичным, с абсолютным привлечением всех трудовых коллективов университетов и научных учреждений".

Предыстория: