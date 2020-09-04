Шмыгаль о стипендии Зеленскому и другим ученым: Традиционный подход
Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит проблемы в том, чтобы назначать стипендии ученым и педагогам ко Дню работника образования, в том числе и отцу действующего президента Александру Зеленскому.
Источник: ответы Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде
Детали: Депутатка от "Голоса" Инна Совсун спросила, не стыдно ли премьеру использовать совковую риторику в 2020 году, на 30-м году независимости Украины, и получит ли отец президента пожизненную стипендию от правительства.
Шмыгаль не ответил относительно стипендии Зеленскому-старшему и дал понять, что традиционный подход премировать людей к датам его смущает.
Прямая речь Шмыгаля: "Действительно, такое письмо было получено. Действительно, господин Александр Зеленский трудовым коллективом был неоднократно в предыдущие годы подан как кандидат на присвоение государственной премии в области науки. К сожалению, предыдущим руководством эти представления трудового коллектива отклонялись.
Сейчас, когда такие представления были поданы, и президентом Украины, и правительством было принято решение еще раз обратиться ко всем трудовым коллективам для того, чтобы собрать всех достойных людей, ученых украинских – для того, чтобы этот список был широким и охватывал всех достойных ученых Украины, которые могут быть представлены в качестве кандидатов на присвоение такой научной стипендии.
Абсолютно традиционный подход, который ежегодно проходит, но в этом году мы хотим сделать его более широким, более публичным, с абсолютным привлечением всех трудовых коллективов университетов и научных учреждений".
Предыстория:
- 2 сентября Кабинет министров должен был рассматривать проект указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования, среди которых оказался и отец президента Александр Зеленский, но этот вопрос сняли с рассмотрения Кабмина.
- 3 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил наличие такого предложения, но заявил, что список на пожизненные стипендии будет расширяться и призвал трудовые коллективы вузов поскорее подать списки кандидатов на государственные стипендии, "чтобы правительство приняло решение к 1 октября – Дню работника образования".
- Размер пожизненной стипендии – 1,5 прожиточных минимума в месяц, сейчас это около 2500 гривен.
- 72-летний Александр Семенович Зеленский заведует кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, он является ученым в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения в горном деле, доктором технических наук, профессором, членом специализированных ученых советов "Национального горного университета" в г. Днепр и Криворожского национального университета. Автор 140 публикаций, соавтор 4 монографий.
- В декабре 2019 года он высказался об украинском языке так: "Приносит мне студент статью на украинском, я беру и корректирую статью. Читать я не могу это по одной простой причине. Нет ни одной технической книжки нормальной на украинском языке. Как мне читать? Зачем мне в 71 год обременять себя какими-то сложностями? Я должен передать знания детям, и все".