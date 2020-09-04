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В Раде устроили акцию в поддержку белорусов: Сябры, Украина – с вами

Пятница, 4 сентября 2020, 12:35
В Раде устроили акцию в поддержку белорусов: Сябры, Украина – с вами

Представители разных фракций развернули в Верховной Раде Украины флаги Беларуси в поддержку акций протеста белорусов за честные выборы президента.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады 4 сентября, "Интерфакс-Украина"

Детали: В начале пленарного заседания народные депутаты вышли к трибуне с бело-красно-белыми флагами, которые были флагом Беларуси в 1991-1995 годах.

 

Представители фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина" высказались в поддержку свободы выбора народа Беларуси.

А депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива на балконе парламентского зала вывесил официальный государственный флаг Беларуси – красно-зеленый.

Прямая речь Алексея Гончаренко из "ЕС": "Ровно 29 лет назад над зданием Верховной Рады Украины был поднят сине-желтый флаг. Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимется бело-красно-белый флаг.

Сябры, Украина – с вами. Сегодня вы боретесь уже не просто за демократию и свободу Беларуси, но и за само существование вашей страны. Диктатор Лукашенко сливает Беларусь Путину. Этого нельзя допустить.

Но каждого Алехандро встретит Леди Гага. Так будет и сейчас. Жыве Беларусь! "Разбуры турмы муры! Хочешь свабоды - то бяры!".

Прямая речь Лизы Ясько из "Слуги народа": "Когда мой сосед, белорусский народ, выходит на улицу защищать свободу, то я вижу перед глазами Михаила Жизневского – белоруса, который погиб на Майдане, защищая украинскую свободу, и я вижу Александра Тарайковского, который в августе этого года погиб в Минске, защищая белорусскую свободу.

Свобода и человеческое достоинство, права человека не имеют государственных границ, геополитических предпочтений и партийных принадлежностей. Поэтому независимо от нашей партийной принадлежности мы должны стоять вместе с белорусским народом, защищая свободу. Да здравствует Беларусь!".

Прямая речь Соломии Бобровской из "Голоса": "В 2004 году Верховный суд в Украине смог признать, что фальсификации были, и мы пошли на перевыборы. Тогда для нас все прошло мирно ... Если власти Беларуси так уверена в своей победе – пожалуйста, идите на перевыборы, но остановите насилие, допустите оппозиционных кандидатов, допустите международных наблюдателей. В чем проблема?

У нас в обществе, когда растет напряжение с историей "какая разница", то поверьте: действительно, какая разница, какой асфальт лежит, если вас бьют дубинками ОМОН. Живет Беларусь".

Прямая речь Сергея Соболева из "Батькивщины": "Не может быть ситуации, когда в центре Европы есть страна, в которой не признаны выборы. Не может быть ситуации, когда в центре Европы остается режим, который разговаривает со своими гражданами путем насилия и позора. Не может быть ситуации, когда опыт тех, кто расстреливал на улицах Украины людей, используется в Беларуси.

Нельзя позволить Российской Федерации, которая присылала и присылает своих наемников на Донбасс, которая оккупировала Крым, сделать то же в Беларуси с белорусским народом. И как бы ни бесились сторонники диктаторских режимов в Украине, которые верой и правдой служили Януковичу, все равно победит белорусский народ – так же, как победил украинский народ".

Другие подробности: Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что в зале Верховной Рады должна быть только государственная символика Украины.

УП, дополнено

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Темы: Верховная РадаБеларусь
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