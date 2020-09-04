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В СЦКК рассказали о коварном способе боевиков вести войну во время перемирия

Пятница, 4 сентября 2020, 16:18

Боевики ведут войну на Донбассе путем закладки мин.

Источник: украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Facebook

Детали: По данным СЦКК, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО под кураторством России, несмотря на договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня, продолжают систематически нарушать существующие договоренности и проводят минирование территории вблизи населенных пунктов, поставляют военную технику, обходя посты, где установлены пограничные пункты пропуска.

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 3 сентября, в ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ на неподконтрольной правительству Украины территории были в очередной раз обнаружены 23 противотанковые мины, которые установлены поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк".

Также выявлено наличие военного грузовика в поле на расстоянии около 2,5 километров на северо-запад от населенного пункта Астаховое Луганской области вблизи границы с РФ, где нет погранично-пропускных сооружений.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонбасс


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