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Массовой вакцинации от COVID не стоит ожидать еще 9 месяцев – ВОЗ

Пятница, 4 сентября 2020, 16:42

Всемирная организация здравоохранения не ожидает широкомасштабных прививок против COVID-19 до середины 2021 года.

Источник: пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве, "Reuters"

Прямая речь представителя ВОЗ: "Мы не ожидаем широкомасштабной вакцинации до середины следующего года.

Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько в действительности защищает вакцина, и мы должны увидеть, насколько она безопасна".

Напомним: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который также является заместителем министра здравоохранения, в начале сентябре предполагал, что вакцина от COVID-19 для массового использования может появиться в начале марта 2021 года.

По его словам, на начало сентября уже 33 вакцины от COVID-19 исследуются клинически, тогда как на начало августа таких вакцин было 25.

Министр здравоохранения Максим Степанов на часе вопросов к правительству 4 сентября рассказал, что Украина ведет переговоры по закупке вакцины против COVID-19 с британо-шведской компанией "АстраЗенека" ("AstraZeneca") и китайской компанией "Сеновакс", присоединилась к программе COVAX для получения вакцины, а также коммуницирует с "Джонсон и Джонсон", "Пфайзер", "Модерна".

Но еще ни одна компания не производит вакцину на продажу, подчеркнул глава Минздрава Украины.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019медициназдоровьекарантин


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