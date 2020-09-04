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В Тернополе в поезда не будут брать пассажиров с 7 сентября – УЗ

Пятница, 4 сентября 2020, 18:48

С 7 сентября поезда "Укрзализныци" снова будут останавливаться в Остроге и Радивилове Ровненской области, а в Тернополе пассажиров не будут брать – будут лишь выпускать тех, у кого это конечная станция.

Источник: сайт Украинской железной дороги "Укрзалізниця"

Детали: С полуночи 7 сентября "на станциях Острог и Радивилов возобновлена посадка и высадка пассажиров".

В Остроге можно будет приобрести билеты на поезда: Ковель – Киев (№98/97), Ровно – Николаев (№122/121), Ковель – Новоалексеевка (№88/87), Ужгород – Лисичанск (№45/46).

В Радивилове – на поезда: Ужгород – Лисичанск (№45/46) и Галич – Геническ – Ивано-Франковск (№232/231).

Однако временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь – разрешена только высадка пассажиров.

Со станции не будут продавать билеты на поезда: Харьков – Трускавец (№21/22), Одесса – Львов (№12/11), Киев – Ужгород (№81/82), Киев – Трускавец (№49/50), Снятин – Одесса – Черновцы (№136/135), Одесса – Ужгород (№108/107), Львов – Херсон (№110/109), Днепр – Трускавец (№41/42), Киев – Львов (№715/716).

Этому предшествовало: 3 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС утвердили новые зоны эпидемической опасности COVID-19 – с 7 сентября в "красной зоне" будут: города Тернополь, Бережаны, Чертков и 7 районов Тернопольской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и 2 района Ивано-Франковской области; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; город Дубно и Костопольский район Ровенской области; Великобурлукский район Харьковской области; город Черновцы и 6 районов Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

Новый карантинные зоны в Украине с 7 сентября
Новый карантинные зоны в Украине с 7 сентября
Источник – Telegram Коронавирус в регионах

Несмотря на попадание в "красную" зону, в Тернополе не будут усиливать карантин, заявил мэр Тернополя Сергей Надал, хотя сам заболел COVID-19.

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинУкрзализныцяТернопольРовенская областькоронавирус


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