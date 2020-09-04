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Новое обострение между Украиной и Венгрией: топ-чиновника не пустили на Закарпатье

Пятница, 4 сентября 2020, 19:28

Украина запретила въезд на Закарпатье государственному секретарю Венгрии по вопросам национальной политики Арпаду Потапи, который хотел принять участие в открытии отремонтированной школы.

Эту информацию, распространенную венгерскими медиа, подтвердили также в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Арпад Потапи планировал посетить церемонию открытия школы №10 в Ужгороде, которая состоялась 3 сентября. Реконструкция учебного заведения состоялась при финансировании венгерского правительства, однако его приезд был заблокирован из-за недавнего решения Киева о запрете въезда иностранцев.

Украина могла сделать исключение для правительственной делегации из Будапешта с Потапи во главе, но отказалась это делать, заявил венгерский консул Ласло Кути.

"Мы ждали гостей из Венгрии на это событие, но к сожалению, в нескольких сотнях километрах отсюда (в Киеве - ЕП) кто-то решил, что приезд венгерской правительственной делегации является наибольшей угрозой эпидемиологической ситуации. Из - за этого делегация не прибыла в Ужгород", - рассказал дипломат на церемонии, которого цитирует сайт венгерского меньшинства Karpatalja.

Это заявление вызвало резонанс в венгерских медиа - в пятницу данную историю опубликовало большинство изданий страны.

Под вечер на данные сообщения отреагировал также МИД Украины, заявив, что" с удивлением " воспринял слова консула. Впрочем, официальное заявление МИД лишь подтвердило ключевые тезисы из венгерского сообщения.

"Невозможность въезда связана с введенными Правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера", - заявило внешнеполитическое ведомство

В МИД в то же время считают, что эта ситуация свидетельствует об обострении конфликтной риторики от представителей официального Будапешта: "Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинско-венгерских отношений".

Стоит заметить, что аргумент МИД об эпидемической опасности визита не представляется обоснованным. Венгрия имеет наименьшее количество заражений относительно населения среди всех государств континентальной Европы - этот показатель, по данным Минздрава, в пять раз меньше украинского.

Европейская правда будет следить за развитием этой ситуации.

Как известно, потепление в отношениях между Украиной и Венгрией началось весной, летом резко затормозило. До сих пор не состоялось заседание комиссии по вопросам образования, о проведении которой было договорено несколько месяцев назад. Министр Дмитрий Кулеба недавно не исключил, что Будапешт передумал договариваться о нормализации отношений.

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