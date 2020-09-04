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Фигуранта "пленок Вовка" назначили в состав госкомиссии еще в прошлом году – Стефанишина

Пятница, 4 сентября 2020, 19:49

Председатель Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк был назначен в комиссию по евроатлантической интеграции еще во время деятельности предыдущего правительства в прошлом году.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Стефанишин: "Комиссия по координации евроатлантической интеграции Украины основана в 2001 году. Она была в разных форматах, но суть ее деятельности была такая же - площадка для работы над ускорением вступления Украины в НАТО. Перечень органов, входящих в состав Комиссии несколько раз обновлялся. Включение представителей Государственной судебной администрации и еще целого ряда органов было инициировано при предыдущем правительстве. Тогда же в состав комиссии вошел председатель ГСА Зиновий Холоднюк. Это не новое назначение".

Детали: По словам Стефанишин, если бы на должности председателя ГСА было другое лицо, то именно такое лицо вошла бы в состав Комиссии, ибо в орган входит должностное лицо, а не конкретный гражданин.

Стефанишина пояснила, что предложения по кандидатурам в Комиссию подают сами органы, а от ГСА поступила только одна кандидатура - Зиновий Холоднюк. По процедуре нет возможности самовольно изменить эту кандидатуру, если ГСА ее подала.

Она отметила, что в составе комиссии более 40 должностных лиц, решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии: "Одна конкретное лицо в составе комиссии не может решить судьбу ни одного вопроса без поддержки большинства от состава комиссии. Цель работы комиссии - координация. В ней не распределяются государственные средства, не назначаются ТОП-чиновники. Все решения - это рабочие вопросы над реформами, которые приближают Украину к НАТО ".

Также Стефанишина отметила, что в состав комиссии включено большое количество представителей органов власти, чтобы они более активно работали над реформами по НАТО.

Что было раньше: 4 сентября президент Владимир Зеленский назначил членом комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которого вместе с судьями ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Темы: Кабинет министров


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