Новости 4 сентября: "доказательства" Лукашенко, доверие к Зеленскому
Лукашенко передал в ФСБ свои "доказательства" об отравлении Навального, Зеленскому не доверяет почти половина украинцев, — актуальные новости 4 сентября.
О "доказательствах" Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материалы белорусской разведки, о якобы фальсификации данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального, передали ФСБ, а спецслужба доложит о них Путину.
В то же время специалисты Бундесвера, которые сделали вывод об отравлении Навального, нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи политика, а также на бутылке, которой он пользовался во время поездки.
Пресс-служба Лукашенко опубликовала аудиозапись разговора якобы между Германией и Польшей об отравлении Алексея Навального.
О доверии к Зеленскому
49% украинцев заявили, что не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а доверяют главе государства — 44,4% граждан.
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