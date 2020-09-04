Новости 4 сентября: "доказательства" Лукашенко, доверие к Зеленскому

Лукашенко передал в ФСБ свои "доказательства" об отравлении Навального, Зеленскому не доверяет почти половина украинцев, — актуальные новости 4 сентября.

О "доказательствах" Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что материалы белорусской разведки, о якобы фальсификации данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального, передали ФСБ, а спецслужба доложит о них Путину.

В то же время специалисты Бундесвера, которые сделали вывод об отравлении Навального, нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи политика, а также на бутылке, которой он пользовался во время поездки.

Пресс-служба Лукашенко опубликовала аудиозапись разговора якобы между Германией и Польшей об отравлении Алексея Навального.

О доверии к Зеленскому

49% украинцев заявили, что не доверяют президенту Владимиру Зеленскому, а доверяют главе государства — 44,4% граждан.

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