США напомнили России, Китаю и Ирану о недопустимости вмешательства в выборы

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен впереди власть России, Китая и Ирана о недопустимости вмешательства в выборы президента США.

Источник: The White House

Прямая речь: "Мы провели красную линию, мы очень ясно дали понять китайцам, русским, иранцам и другим ... что, кто бы ни попытался вмешаться в американские выборы, то столкнется с чрезвычайными последствиями".

Детали: О'Брайен подчеркнул, что наиболее широкие инструментами по воздействию на выборы располагает Китай.

Справка: Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Напомним: Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы.

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