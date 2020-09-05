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США напомнили России, Китаю и Ирану о недопустимости вмешательства в выборы

Суббота, 5 сентября 2020, 02:01

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен впереди власть России, Китая и Ирана о недопустимости вмешательства в выборы президента США.

Источник: The White House

Прямая речь: "Мы провели красную линию, мы очень ясно дали понять китайцам, русским, иранцам и другим ... что, кто бы ни попытался вмешаться в американские выборы, то столкнется с чрезвычайными последствиями".

Детали: О'Брайен подчеркнул, что наиболее широкие инструментами по воздействию на выборы располагает Китай.

Справка: Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Темы: СШАРосcиявиборыКитайИран


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