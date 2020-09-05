Трамп прокомментировал информацию об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок"

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал информацию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Источник: Bloomberg

Прямая речь: "Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится".

Интересно, что все постоянно вспоминают Россию. Я не против, но нам бы стоило больше говорить о Китае, который делает гораздо худшие вещи".

Детали: Впоследствии Трамп добавил: "Судя по тому, что говорит Германия, это так".

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