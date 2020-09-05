Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп прокомментировал информацию об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок"

Суббота, 5 сентября 2020, 05:07

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал информацию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Источник: Bloomberg

Прямая речь: "Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится".

Интересно, что все постоянно вспоминают Россию. Я не против, но нам бы стоило больше говорить о Китае, который делает гораздо худшие вещи".

Детали: Впоследствии Трамп добавил: "Судя по тому, что говорит Германия, это так".

Что предшествовало:

  • 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком" 
  • Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

 

Темы: ТрампРосcияГерманияМеркель


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия ввела санкции против депутатов из фракции "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"

Новости 4 сентября: "доказательства" Лукашенко, доверие к Зеленскому

аудиоУ Лукашенко опубликовали якобы разговор Варшавы и Берлина об отравлении Навального

фотоПрезидента банка "Аркада" взяли под стражу

Швейцария ввела карантин для путешественников из Украины

Следы "Новичка" обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального – СМИ

Все новости...
Трамп
Трамп призывает избирателей, которые будут голосовать по почте, прийти на участки и проверить голоса
В США прогнозируют рост шансов Трампа победить на выборах
Трамп считает, что остановить насилие в США можно только силой
Последние новости
05:07
Трамп прокомментировал информацию об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок"
03:56
По количеству новых случаев COVID-19 Украина уже на 13-м месте в мире
02:38
На Ровенщине за сутки на COVID-19 заболело больше чем выздоровели
02:01
США напомнили России, Китаю и Ирану о недопустимости вмешательства в выборы
01:14
COVID-19 в Черновицкой области: В статусе контактных лиц находятся более 4500 человек
00:38
В Пентагоне объяснили зачем стратегические бомбардировщики США прилетали к админгранице с Крымом
23:50
Россия ввела санкции против депутатов из фракции "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"
23:24
Уже использовали 30% средств, предусмотренных в COVID-фонде - Минфин
22:49
Минюст подготовил законопроект, чтобы заблокировать взыскание с ПриватБанка 10 млрд
22:24
COVID-19 "подхватил" главный прокурор Запорожской области
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!