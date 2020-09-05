Трамп прокомментировал информацию об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок"
Суббота, 5 сентября 2020, 05:07
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал информацию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
Источник: Bloomberg
Прямая речь: "Я точно не знаю, что произошло. Ситуация мне кажется трагичной. Это ужасно. Этого не должно было случиться. У нас еще нет четких доказательств, но мы посмотрим внимательнее. Я буду очень зол, если эта информация подтвердится".
Интересно, что все постоянно вспоминают Россию. Я не против, но нам бы стоило больше говорить о Китае, который делает гораздо худшие вещи".
Детали: Впоследствии Трамп добавил: "Судя по тому, что говорит Германия, это так".
Что предшествовало:
- 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком"
- Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.