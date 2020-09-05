На Юге и Востоке будет ветрено и пройдут дожди

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных порывах ветра в южных и Донецкой областях.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с".

Детали: Кроме того, ГСЧС предупреждает, что 5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним: На выходных погода будет комфортно теплой, дожди ожидаются на Юге страны и в западных регионах.