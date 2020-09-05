Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Юге и Востоке будет ветрено и пройдут дожди

Суббота, 5 сентября 2020, 08:25

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных порывах ветра в южных и Донецкой областях.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным УкрГидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с".

Детали: Кроме того, ГСЧС предупреждает, что 5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним: На выходных погода будет комфортно теплой, дожди ожидаются на Юге страны и в западных регионах.

 
meteo.gov.ua
 

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Очередной антирекорд: более 2800 случаев коронавируса за сутки

Россия ввела санкции против депутатов из фракции "ЕС", "Батькивщина" и "Голос"

Новости 4 сентября: "доказательства" Лукашенко, доверие к Зеленскому

аудиоУ Лукашенко опубликовали якобы разговор Варшавы и Берлина об отравлении Навального

фотоПрезидента банка "Аркада" взяли под стражу

Швейцария ввела карантин для путешественников из Украины

Все новости...
ГСЧС
Под Полтавой горит городская свалка: тушат пол сотни пожарных
Пожар на Харьковщине: сгорело 8 домов, Зеленский собрал срочное совещание
В Луганской и Харьковской области вспыхнули пожары: горит по 80 га
Последние новости
08:43
Очередной антирекорд: более 2800 случаев коронавируса за сутки
08:25
На Юге и Востоке будет ветрено и пройдут дожди
08:00
Главные новости пятницы и ночи: "доказательства" Лукашенко, доверие к Зеленскому
07:08
Формирования РФ в Донецкой области провели одиночные выстрелы из гранатометов вблизи населенного пункта
05:07
Трамп прокомментировал информацию об отравлении Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок"
03:56
По количеству новых случаев COVID-19 Украина уже на 13-м месте в мире
02:38
На Ровенщине за сутки на COVID-19 заболело больше чем выздоровели
02:01
США напомнили России, Китаю и Ирану о недопустимости вмешательства в выборы
01:14
COVID-19 в Черновицкой области: В статусе контактных лиц находятся более 4500 человек
00:38
В Пентагоне объяснили зачем стратегические бомбардировщики США прилетали к админгранице с Крымом
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!