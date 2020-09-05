С июля количество госпитализированных с COVID-19 выросло более чем вдвое

С июля количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло более чем вдвое.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "На сегодняшнее утро общее количество людей, которые находятся в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 7467 пациентов, и это количество продолжает расти.

Хочу напомнить, что в середине июля это количество было на уровне 3,5 тысяч".

Детали: Степанов также сообщил, что общее количество занятых коек для больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него в ряде регионов составляет более 50%.

Так, в Ивано-Франковской области занято 61% коек, в Одесской – 65%, в Черновицкой – 69%.

Министр еще раз подчеркнул, что отнесение определенного региона к "оранжевой" или "красной" зоне эпидемической опасности рассчитывается по понятной формуле, которую "посчитать может даже ребенок".

Представителям местной власти, которые не хотят выполнять решение об усилении карантинных ограничений, Степанов напомнил, что они обязаны выполнять принятые в пределах компетенции решения комиссии ТЭБ и ЧС.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2836 случаев коронавируса, 50 человек умерло и 1036 – выздоровело.