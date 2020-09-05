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Эстония закупит военное оборудование из-за роста активности РФ на Балтике

Суббота, 5 сентября 2020, 12:00

Эстония планирует закупить морские радары, средства связи и мины, ссылаясь на увеличение активности России в Балтийском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что хотя российское военное руководство в марте заявило о намерении сократить число учений, чтобы не провоцировать вспышку пандемии, это обещание не было выполнено.

"Российские учения продолжаются. И в нашем регионе, и вот осенью пройдут масштабные учения" Кавказ", где примут участие 150 000 военных. Часть учений" Кавказ " затрагивает и наш Западный округ и войска Западного округа. Войска этого округа передислоцированы на юг для участия в учениях "Кавказ", - сказал Луйк.

Что касается активности российских войск в регионе, то это в первую очередь воздушные маневры. По словам министра, самолеты НАТО постоянно вылетают на перехват русских, потому что русские летают без летного плана и включенного транспондера. То есть, гражданские радары их не видят. Хотя еще весной обещание соблюдать общепринятые правила поведения в воздухе было дано на самом высоком уровне.

"Ничего из того, что в марте было россиянами гордо заявлено, не реализовалось. Можно сказать, что это была обычная пропаганда", - прокомментировал Луйк.

Министр обороны заявил, что активизировались и российские морские учения в Балтийском море. После военного парада в Санкт-Петербурге корабли провели мощные учения.

Во время этих учений Швеции даже пришлось привести свои войска в состояние повышенной боеготовности. Чтобы иметь представление, что происходит на морской территории округа, Эстония планирует закупить два морских радара, системы связи и даже морские мины.

"Больше всего тревогу вызывает то, что Россия в учениях использует три больших десантных корабля, которые способны доставить целый десантный батальон туда, куда Россия захочет. Поэтому перемещение таких кораблей в Балтийском море вызывает большую тревогу", - отметил Луйк.

Темы: ЭстонияРосcия


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