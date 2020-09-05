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Дома и учреждения на Крещатике остались без электричества

Суббота, 5 сентября 2020, 13:18
wikipedia

Из-за аварийного отключения распределительного оборудования ряд домов и учреждений на Крещатике и других центральных улицах Киева остались без электроснабжения.

Источник: ДТЭК Киевские электросети

Дословно: "Мы восстанавливаем электроснабжение 34 домов и 12 учреждений на улицах Крещатик, Дарвина, Шелковичная, Бессарабская, которые оказались без света из-за аварийного отключения распределительного оборудования.

Работаем над ремонтом оборудования и поэтапным переключением клиентов на резервное питание.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения всех клиентов 13.00".

Детали: Сообщение было опубликовано в 11:38. Обновления по состоянию на 13 часов еще нет.

Украинская правда
Темы: Киев


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