Дома и учреждения на Крещатике остались без электричества
Суббота, 5 сентября 2020, 13:18
Из-за аварийного отключения распределительного оборудования ряд домов и учреждений на Крещатике и других центральных улицах Киева остались без электроснабжения.
Источник: ДТЭК Киевские электросети
Дословно: "Мы восстанавливаем электроснабжение 34 домов и 12 учреждений на улицах Крещатик, Дарвина, Шелковичная, Бессарабская, которые оказались без света из-за аварийного отключения распределительного оборудования.
Работаем над ремонтом оборудования и поэтапным переключением клиентов на резервное питание.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения всех клиентов 13.00".
Детали: Сообщение было опубликовано в 11:38. Обновления по состоянию на 13 часов еще нет.
Украинская правда