В Госдуме верят в "разведданные" от Лукашенко, потому что "не Россия их обнародовала"

В Госдуме РФ не видят причин для сомнений в обнародованном в Беларуси записи перехваченного разговора" якобы Берлина и Варшавы об отравлении оппозиционера Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил РИА "Новости" председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

По его словам, запись еще нужно проверить, но она создает впечатление достоверного.

"Конечно, надо его проверить на подлинность. Но это дело уже специальных служб и лабораторий. Но на меня он произвел впечатление как весьма достоверный, тем более что он был обнародован не нашим государством и не нашими спецслужбами... Думаю, что он настоящий", - заявил Калашников.

Запись якобы перехваченных Беларусью переговоров, на которых представители официальных "Варшавы" и "Берлина" с несвойственными полякам именами Майк и Ник хвалят Лукашенко и договариваются "отвадить Путина от Беларуси", была обнародована государственными белорусскими медиа в пятницу вечером.