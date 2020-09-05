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Украина договорилась о расширении военного сотрудничества с Румынией

Суббота, 5 сентября 2020, 19:56

Глава Минобороны Андрей Таран в субботу, 5 сентября, в рамках рабочего визита в Румынию подписал межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Источник: посольство Украины в Румынии в Facebook

Детали: Как отмечается в сообщении ведомства, новые договоренности, в частности, расширяют партнерство между двумя странами, направленное на укрепление безопасности в черноморском регионе.

Дословно: "Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках своего визита в Бухарест и министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленное на укрепление безопасности в регионе Черного моря".

Напомним: в Черном море прошли совместные учения Военно-морских и Воздушных сил США.

Украинская правда
Темы: РумынияоружиеУкраинаЧерное море


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