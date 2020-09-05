В Киеве проходит акция солидарности с Беларусью

В украинской столице под зданием посольства Республики Беларусь проходит акция солидарности с белорусской нацией, посвященная Дню воинской славы Беларуси, который отмечается 8 сентября.

Источник: Укринформ

Детали: участие в акции принимают несколько десятков человек.

Участники акции выражают солидарность с народом Беларуси, который требует новых выборов и отставки Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента страны. Они также требуют освободить всех политзаключенных и лиц, задержанных во время митингов в Беларуси.

По словам организаторов, во время мероприятия планируется подсветить здание посольства в цвета белорусского флага.

У здания посольства дежурят представители Национальной полиции Украины.

Павло Багмут

Павло Багмут

Павло Багмут

Павло Багмут

Напомним:

В субботу, 5 сентября, в центре Минска прошла очередная многотысячная акция протеста под названием "Женский марш мира".

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко. При этом белорусы считают, что на выборах победила оппозиционный политик Светлана Тихановская, которая ради собственной безопасности была вынуждена уехать из Беларуси.

5 сентября стало известно, что белорусские силовики вывезли из страны соратницу Тихановской, члена президиума Координационного Совета Беларуси Ольгу Ковалькову. Сейчас она находится в Варшаве, однако планирует вернуться на родину.