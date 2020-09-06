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COVID-19: Количество заражений на Буковине преодолело отметку в 11000

Воскресенье, 6 сентября 2020, 00:29

5 сентября в Черновицкой области обнаружили 151 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии, COVID-19 диагностировали у 11 000 жителей области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Количество больных на Буковине пересекла отметку в 11 000, а число умерших уже приближается к 300. Среди тех, чья жизнь забрал коронавирус, больше всего людей в возрастной группе от 60 до 69 лет, таких 86. Но есть и молодые, так 9 умершим было только от 30 до 39.

Ученые всего мира говорят о непредсказуемости и коварство вируса SARS-CoV-2. Неизвестно, как он будет вести себя в организме и осложнения вызовет. Но есть то, что мы знаем точно. Это простые правила, которых следует придерживаться, чтобы избежать инфицирования".

 

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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