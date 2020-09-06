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В состав ВМС Украины включен малый бронированный артиллерийский катер "Костополь"

Воскресенье, 6 сентября 2020, 04:09

После успешного завершения всех этапов заводских и государственных испытаний корабельных-катерного состава ВМС Украины включены малый бронированный артиллерийский катер "Костополь".

Источник: Минобороны, информационное агентство АрмияИнформ

Детали: Задачей малых бронированных артиллерийских катеров является патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях с противодействия вероятной высадки десантных средств противника на побережье.

 
 
 

Справка: Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь" малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Темы: армия


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