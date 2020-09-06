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Главные новости субботы и ночи: главарь боевиков анонсировал обстрел позиций ВСУ, санкции России

Воскресенье, 6 сентября 2020, 08:00

Главарь боевиков ОРДО объявил, что 7 сентябрь вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям, ОП рекомендует России расширить санкции — актуальные новости 5 сентября.

О донецких боевиках

Главарь донецких боевиков 5 сентября написал, что издал "указ" об открытии огня по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы (пригород Горловки, Донетчина).

Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Также заявляя о грядущем обстреле украинских позиций, он заявил, что ОРДО "не нужен срыв перемирия".

Президент Владимир Зеленский обеспокоен заявлением главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина о том, что в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

При этом бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся на позициях в селе Шумы, достаточно резко ответили на угрозы главаря донецких боевиков Дениса Пушилина осуществить обстрел их укреплений.

О санкциях

Офис президента рекомендует России вводить санкции сразу против всех украинских парламентариев и даже граждан.

4 сентября Россия расширила список лиц, в отношении которых вводит специальные экономические меры, добавив в перечень 41 нардепа Верховной Рады.

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По состоянию на 5 сентября в 213 странах зафиксировано 27 030 219 случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 19 134 994 человек. 883 618 пациентов умерли.

Студенты минских вузов в субботу, 5 сентября, вышли на акции протеста в центр столицы Беларуси, вскоре силовики начали задерживать демонстрантов. Среди задержанных – работники СМИ.

Темы: коронавирус


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