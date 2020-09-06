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Синоптики обещают жаркую погоду в ближайшие дни

Воскресенье, 6 сентября 2020, 08:59

В ближайшие дни кратковременные дожди возможны на Приазовье, в Волынской, Львовской и Ровенской областях, но температура в по всей стране - под +30°.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье, 6 сентября, на Приазовье и в Крыму, днем ​​также в Волынской, Львовской и Ровенской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в большинстве областей 24-29°, на юге до 32°, на северо-западе 20-24°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура 25-27°, на Киевщине - 24-29°.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 сентября ночью на Волыни, Львовщине и Ровенщине, днем ​​в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с.

8 сентября ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, днем ​​на северо-востоке страны кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-19°, 8 сентября в западных областях 8-13°; днем 26-31°, 7 сентября на северо-западе страны, 8 сентября в западных, северных и большинстве центральных областей 18-23°.

На Киевщине только ночью 8 сентября прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 7 сентября юго-восточный, восточный, 3-8 м/с, 8 сентября северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°; Днем 7 сентября 26-31°, 8 сентября 18-23°.

Темы: погода


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