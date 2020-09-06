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В команду Байдена вошел его бывший соперник по праймериз Буттиджич

Воскресенье, 6 сентября 2020, 09:58
В команду Байдена вошел его бывший соперник по праймериз Буттиджич

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена включил его бывшего соперника по праймериз экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича в команду переходного периода.

Источник: Reuters

Детали: Буттиджич также был включен в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

Как отметил соратник Байдена Тед Кайфман, который возглавляет команду переходного периода, собранные кандидатом-демократом союзники должны помочь ему решать неотложные задачи, которые стоят перед страной. В частности, речь о кризисе в системе здравоохранения и экономике США.

Напомним: 38-летний Буттиджич — демократ и отставной офицер военно-морской разведки США. С 2012 по 2020 годы был мэром одного их крупнейших городов штата Индиана – Саут-Бенда.

На начальном этапе предвыборной гонки он выдвигался на должность главы государства и был одним из фаворитов.

В марте  Пит Бутиджич принял решение завершить свое участие в президентской гонке: политик успел одержать победу на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако он не добился успеха в штатах Невада и Южная Каролина.

Темы: СШАвиборыБайден
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