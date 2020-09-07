В Минске задержали спасателей, которые доставали из воды людей - СМИ
В Минске задержали шестерых спасателей, которые вытаскивали из реки протестующих за которыми гнался ОМОН и неизвестные люди с дубинками.
Источник: Euroradio
Дословно: "По данным нескольких независимых источников, вечером 6 сентября были задержаны спасатели, которые доставали из воды тех, кто пригал в (реку) Свислач, спасаясь от спецназа. Один из источников сообщает, что шесть сотрудников станции водно-спасательной организации, расположенной на озере Комсомольское (Водоем в центре Минска, созданной плотиной на реке Свислочь - ред УП), сейчас находятся в Центральном РВД Минска".
Что предшествовало: 6 сентября в разных частях Минска проходили жесткие задержания, часто людей задерживают люди в спортивной форме с дубинками.
Минск. Раньше мы только предполагали, но теперь можем утверждать: люди действительно прыгали в Свислочь в парке Победы, чтобы не быть схваченными неизвестными в масках и людьми в шлемах и со щитами. pic.twitter.com/hyhZxRDxFB— TUT.BY (@tutby) September 6, 2020