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В Минске задержали спасателей, которые доставали из воды людей - СМИ

Понедельник, 7 сентября 2020, 01:36
В Минске задержали спасателей, которые доставали из воды людей - СМИ

В Минске задержали шестерых спасателей, которые вытаскивали из реки протестующих за которыми гнался ОМОН и неизвестные люди с дубинками.

Источник: Euroradio

Дословно: "По данным нескольких независимых источников, вечером 6 сентября были задержаны спасатели, которые доставали из воды тех, кто пригал в (реку) Свислач, спасаясь от спецназа. Один из источников сообщает, что шесть сотрудников станции водно-спасательной организации, расположенной на озере Комсомольское (Водоем в центре Минска, созданной плотиной на реке Свислочь - ред УП), сейчас находятся в Центральном РВД Минска".

Что предшествовало: 6 сентября в разных частях Минска проходили жесткие задержания, часто людей задерживают люди в спортивной форме с дубинками.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборы
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