Глава МВД Беларуси: Наша милиции самая гуманная милиция в мире
Понедельник, 7 сентября 2020, 02:56
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что белорусская милиция является "самой гуманной и хладнокровной в мире".
Источник: эфир передачи "Неделя" на госканале СТВ, передает TUT.BY
Прямая речь: "Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен".
Напомним:
- Уже месяц в Беларуси проходят мирные акции протеста, за это время в стране силовики убили порядка 10 человек, тысячи получили ранения.
- Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими.
- Министр Караев недавно сообщил, что "30 моих военнослужащих и сотрудников по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах".