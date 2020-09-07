Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава МВД Беларуси: Наша милиции самая гуманная милиция в мире

Понедельник, 7 сентября 2020, 02:56

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что белорусская милиция является "самой гуманной и хладнокровной в мире".

Источник: эфир передачи "Неделя" на госканале СТВ, передает TUT.BY

Прямая речь: "Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен".

Напомним: 

  • Уже месяц в Беларуси проходят мирные акции протеста, за это время в стране силовики убили порядка 10 человек, тысячи получили ранения.
  • Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими.
  • Министр Караев недавно сообщил, что "30 моих военнослужащих и сотрудников по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах".
Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборыубийство
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко заявил о неизвестной части "перехваченной беседы" о Навальном - СМИ РФ
В Беларуси жесткими задержаниями завершился очередной марш
Члены Координационного совета рассказали, как их в лесу заставили записать видео
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...