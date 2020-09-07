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Глава МВД Беларуси: Наша милиции самая гуманная милиция в мире

Понедельник, 7 сентября 2020, 02:56
Глава МВД Беларуси: Наша милиции самая гуманная милиция в мире

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что белорусская милиция является "самой гуманной и хладнокровной в мире".

Источник: эфир передачи "Неделя" на госканале СТВ, передает TUT.BY

Прямая речь: "Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен".

Напомним: 

  • Уже месяц в Беларуси проходят мирные акции протеста, за это время в стране силовики убили порядка 10 человек, тысячи получили ранения.
  • Около 70 человек, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими.
  • Министр Караев недавно сообщил, что "30 моих военнослужащих и сотрудников по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах".

Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборыубийство
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