Глава МВД Беларуси: Наша милиции самая гуманная милиция в мире

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что белорусская милиция является "самой гуманной и хладнокровной в мире".

Источник: эфир передачи "Неделя" на госканале СТВ, передает TUT.BY

Прямая речь: "Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен".

Напомним: