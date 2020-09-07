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Шевченко прокомментировал матч Украина - Испания, который его команда проиграла со счетом 0:4

Понедельник, 7 сентября 2020, 03:53

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал матч против Испании, который его команда проиграла со счетом 4:0 в дивизионе А Лиги Наций.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Прямая речь: "Главная проблема сегодня была не в одном игроки или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше.

- Тимчик часто оставался один в один против Фати на фланге. Почему партнеры не подстраховывали его должным образом?

Прежде всего дело в том, что испанцы очень хорошо маневрировали. Нам не хватало физических сил. Соперники меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах. Согласно требованиям современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными оппонентами, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент".

Что предшествовало: Команда тренера сборной Украины проиграла сборной Испании. Пересказ матча.

Темы: спорт


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