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Боец, погибший в воскресенье на Донбассе, был с Прикарпатья

Понедельник, 7 сентября 2020, 08:45

Погибший 6 сентября от обстрела боевиков на Донбассе украинский боец ​​был жителем Ивано-Франковской области – это Тарас Кубийович.

Источник: глава ОО "Городенковское районное объединение участников АТО" Михаил Човганюк

Прямая речь: "По информации с фронта российско-украинской войны имеем 200-го. Сегодня (в воскресенье – ред.) погиб житель села Вильховцы, Городенковского района Кубийович Тарас".

Напомним: 6 сентября вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских защитников – один военный ООС погиб, один получил ранения. Это первая боевая потеря и первое ранение после объявления всеобъемлющего перемирия, то есть с 27 июля.

Кроме того, в воскресенье у Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

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