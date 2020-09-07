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Премьер Британии: Либо соглашение с ЕС до 15 октября, либо конец переговоров

Понедельник, 7 сентября 2020, 09:04

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения о будущих отношениях до середины октября, то его страна будет готова принять это и двигаться дальше".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Обе стороны намерены согласовать соглашение по торговле и будущих отношений к времени встречи лидеров ЕС 15 октября, чтобы соглашение было готово к тому времени, когда в конце года закончится переходный период Brexit.

"Если мы не сможем договориться до того времени, то я не вижу, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы оба должны принять это и двигаться дальше", - сказал Джонсон в преддверии очередного раунда переговоров, который начинается во вторник в Лондоне.

"Тогда у нас будет торговое соглашение с ЕС, как в Австралии. Я хочу абсолютно четко заявить, что, как мы уже говорили с самого начала, это был бы хороший результат для Британии" - заявил он.

Он также повторил свой призыв к ЕС предложить Британии торговое соглашение, аналогичное тому, которое она имеет с Канадой. Однако ЕС отрицает, что, учитывая географическую близость Британии и тесные связи с блоком, такая сделка невозможна.

"Даже на этом позднем этапе, если ЕС будет готов пересмотреть свои нынешние позиции и согласиться с этим, я буду рад. Но ради соглашения мы не можем и не будем идти на компромисс по основам того, что значит быть независимой страной", - подчеркнул премьер Британии.

Переговоры о будущих отношениях между ЕС и Британией находятся в тупике, поскольку ни одна из сторон не хочет уступать в ключевых для себя моментах. Предыдущий раунд переговоров в Брюсселе завершился практически безрезультатно, что усилило пессимизм по обе стороны Ла-Манша.

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Темы: ВеликобританияЕСBrexit
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