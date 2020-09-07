Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: контрразведка вывела из "ДНР" боевика, который дал важные показания

Понедельник, 7 сентября 2020, 09:55
СБУ: контрразведка вывела из ДНР боевика, который дал важные показания

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР".

Источник: СБУ

Детали: В спецслужбе говорят, что мужчина предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР".

А именно об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НЗФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко Ростова-на-Дону.

В СБУ говорят, что их проверка подтвердила, что человек не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений, и поэтому суд освободил бывшего боевика от уголовной ответственности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУвойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: