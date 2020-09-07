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СБУ: контрразведка вывела из "ДНР" боевика, который дал важные показания

Понедельник, 7 сентября 2020, 09:55

Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации "ДНР".

Источник: СБУ

Детали: В спецслужбе говорят, что мужчина предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР".

А именно об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовке членов НЗФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко Ростова-на-Дону.

В СБУ говорят, что их проверка подтвердила, что человек не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений, и поэтому суд освободил бывшего боевика от уголовной ответственности.

Украинская правда
Темы: СБУвойнаДонбасс


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