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Британская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Бирмингеме

Понедельник, 7 сентября 2020, 10:25

27-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве и покушении на убийство в связи с серией ножевых ранений в Бирмингеме, в результате которых один человек погиб и несколько получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Подозреваемый был задержан в одном из домов в районе Сэлли-Оук в Бирмингеме около 4 часов утра в понедельник, говорится в заявлении полиции.

Полиция пыталась выследить подозреваемого в течение всей ночи.

Темы: Великобритания


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