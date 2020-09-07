Британская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Бирмингеме
Понедельник, 7 сентября 2020, 10:25
27-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве и покушении на убийство в связи с серией ножевых ранений в Бирмингеме, в результате которых один человек погиб и несколько получили ранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Подозреваемый был задержан в одном из домов в районе Сэлли-Оук в Бирмингеме около 4 часов утра в понедельник, говорится в заявлении полиции.
Полиция пыталась выследить подозреваемого в течение всей ночи.