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Британская полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Бирмингеме

Понедельник, 7 сентября 2020, 10:25

27-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве и покушении на убийство в связи с серией ножевых ранений в Бирмингеме, в результате которых один человек погиб и несколько получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Подозреваемый был задержан в одном из домов в районе Сэлли-Оук в Бирмингеме около 4 часов утра в понедельник, говорится в заявлении полиции.

Полиция пыталась выследить подозреваемого в течение всей ночи.

Начальник полиции Бирмингема, главный суперинтендант Стив Грэм сказал: "Офицеры работали вчера и до раннего утра в попытке найти человека, которого мы считаем ответственным за эти ужасные преступления. Одна линия расследования привела нас сегодня утром по адресу в районе Сэлли-Оук, где был арестован человек. Очевидно, что это очень важное событие, но наше расследование продолжается ".

23-летний мужчина погиб, еще семь человек получили ножевые ранения во время нападения в ночь на воскресенье в Бирмингеме.

Нападения продолжались в течение двух часов, в том числе на улицах "китайского квартала", а также в районе, популярном среди представителей сексуальных меньшинств.

Полиция заявила, что нет никаких доказательств того, что ранения были преступлением на почве ненависти.

Темы: Великобритания
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