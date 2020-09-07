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В Херсоне нарушитель протащил полицейского на капоте автомобиля пол километра

Понедельник, 7 сентября 2020, 10:35
В Херсоне нарушитель протащил полицейского на капоте автомобиля пол километра

В Херсоне мужчина, в квартире которого правоохранители проводили обыск из-за хранения наркотиков, пытался скрыться на автомобиле и протянул 24-летнего полицейского на капоте 500 метров.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Потерпевший - оперуполномоченный Корабельного отделения полиции - вместе с коллегами проводил санкционированный обыск по адресу проживания 48-летнего мужчины на предмет хранения наркотических средств.

Во время мероприятий хозяин квартиры внезапно сел за руль своего автомобиля и, убегая со двора, сбил старшего лейтенанта полиции. Злоумышленник протянул полицейского на капоте с пол километра".

Детали: Беглец пытался покинуть пределы области, но на 11 километре от стационарного поста "Пассат" на автотрассе "Херсон-Джанкой-Феодосия" оперативники догнали и задержали мужчину.

 

Сейчас херсонцу сообщили о подозрении по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

 

Украинская правда

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Темы: полицияХерсон
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