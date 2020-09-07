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В Германии хотят официально почтить память погибших от эпидемии

Понедельник, 7 сентября 2020, 11:04

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан поддержали инициативу официально почтить память погибших от эпидемии в Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

"Смерть от коронавируса - это смерть в одиночестве, без возможности попрощаться с родными... Мы должны поддержать людей в их горе и подумать, как выразить свои соболезнования", - отметил Штайнмайер.

Он добавил, что 9300 погибших от эпидемии в Германии - это примерно втрое больше, чем ежегодное количество смертей в ДТП.

Дата официальных мероприятий еще нужно согласовать с другими органами власти.

Штайнмайер также предостерег людей не быть безответственными из-за "усталости от коронавируса".

С начала эпидемии в Германии от коронавируса умерли 9325 больных. Всего в стране зафиксировали 250 800 подтвержденных случаев.

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные в Берлине состоялась крупнейшая акция протеста "коронаскептиков", во время которой отдельные радикальные группы предприняли попытку штурма  парламента.

Темы: ГерманиякоронавирусCovid-2019


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