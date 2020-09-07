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Ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшается: плюс 244 больных за сутки

Понедельник, 7 сентября 2020, 12:05
Ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшается: плюс 244 больных за сутки

У 244 жителей столицы обнаружили прошедшие сутки заболевание коронавирусом, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За минувшие сутки обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276".

 

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, в Дарницком - 36, Соломенском районе - 28 случаев.

Среди заболевших за прошедшие сутки: 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и семь девочек от пяти до 17 лет. Также 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и четверо мальчиков от 2 лет до 16. Заболели также 14 медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4759 жителей Киева.

В столичных больницах сейчас находятся 909 больных коронавирусом. 174 из них - в тяжелом состоянии, 12 - под аппаратами ИВЛ.

Кроме этого за минувшие сутки с диагнозом пневмония госпитализированы 30 пациентов. В целом воспаление легких в столичных медучреждениях сегодня лечат 460 больных.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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