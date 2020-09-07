Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине погасили один из лесных пожаров

Понедельник, 7 сентября 2020, 12:33
На Луганщине погасили один из лесных пожаров

В Луганской области подразделения Службы ЧС ликвидировали лесной пожар в экосистемах вблизи Трехизбенки.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным ГСЧС, пожар сухой травы и лесных насаждений ликвидирован. Еще продолжается тушение огня между с. Старый Айдар и с. Лобачево. Здесь горит сухая трава, валежник и лесные насаждения. Сейчас этот пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним: 6 сентября потушили масштабный лесной пожар на Харьковщине.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская областьГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
пожар
В Брянске во второй раз за месяц горел объект Минобороны РФ
В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие
Гибель мужчины в пожаре ночью не связана с атакой РФ на Киев – ГСЧС
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: