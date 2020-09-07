На Луганщине погасили один из лесных пожаров

В Луганской области подразделения Службы ЧС ликвидировали лесной пожар в экосистемах вблизи Трехизбенки.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным ГСЧС, пожар сухой травы и лесных насаждений ликвидирован. Еще продолжается тушение огня между с. Старый Айдар и с. Лобачево. Здесь горит сухая трава, валежник и лесные насаждения. Сейчас этот пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним: 6 сентября потушили масштабный лесной пожар на Харьковщине.