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На большей части Украины ожидается похолодание

Понедельник, 7 сентября 2020, 12:38

В ближайшие сутки с Центральной Европы на территорию Украины будет перемещаться более прохладный и влажный воздух атлантического происхождения, лишь юг и восток останутся в теплой воздушной массе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Во вторник ночью и утром в Украине, кроме восточной, южной части и Днепропетровской области, днем в северо-восточных, местами Черкасской и Кировоградской областях дожди, кое-где с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-14°, в южной части 15-20°; днем 19-24°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-15°.

В Киеве 8 сентября - ночью и утром дождь, возможна гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

В среду в Украине без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13°, на побережье морей 15-17°; днём 18-23°, на юге страны до 27°.

В столице 9 сентября - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

Дополнительно: 7 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.

В то же время на всех официальных пляжах Киева не рекомендуется купаться из-за качества воды в реках.

Темы: погода


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