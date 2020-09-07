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Купаться в Киеве не рекомендуют ни на одном из пляжей

Понедельник, 7 сентября 2020, 12:38
Купаться в Киеве не рекомендуют ни на одном из пляжей

На всех официальных пляжах Киева не рекомендуется купаться из-за качества воды в реках.

Источник: коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо"

Дословно: "По состоянию на 07.09.20 статусы муниципальных пляжей Киева: Красные флаги (не купаться) на всех официальных пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Пригородная Слободка", "Тельбин", "Радуга", "Центральный", "Водоворот", "Галерный", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

Такая ситуация обусловлена ​​аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 03.09.20. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды".

Детали: Сентябрь начался в Украине тепло, 7 сентября по состоянию на 12:30 температура воздуха в Киеве составляет 26 градусов.

Темы: Киевэкология
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