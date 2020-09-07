ЕС введет санкции против 31 чиновника за фальсификацию выборов в Беларуси - СМИ

Европейский Союз до середины сентября намерен ввести санкции против 31 высокопоставленного чиновника Беларуси, в том числе против главы МВД.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Через месяц после начала массовых демонстраций против итогов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко заявил о своей победе, ЕС намерен наказать белорусские власти и поддержать призывы к новым выборам.

"Сначала мы согласовали 14 имен, но многие государства признали, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли консенсуса еще по 17", - сказал один из дипломатов ЕС.

"Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, за насилие и за репрессии", - добавил он.

Министры иностранных дел ЕС дали политическое одобрение санкциям - запретам на поездки в ЕС и замораживанию активов - на встрече в Берлине в конце прошлого месяца, но не решили, на кого они будут направлены.

Греция и Кипр, которые настаивают на отдельных санкциях против Турции в споре в Восточном Средиземноморье, все еще должны предоставить свою поддержку белорусскому черном списке.

Дополнительные имена все еще могут быть добавлены или вычеркнуты из списка, но дипломаты заявили, что официальное решение, скорее всего, будет принято 21 сентября, когда министры иностранных дел ЕС проведут свою следующую запланированную встречу. Санкции вступят в силу с 22 сентября.

Ожидается, что в список ЕС войдут министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель, а также высокопоставленные избирательной комиссии, Службы безопасности и юстиции и министры.

Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси, под санкции не попадет. Германия, которая в течение шести месяцев председательствует в ЕС, хочет больше времени для диалога и оставить открытой возможность добавления имени президента на более позднем этапе.

Как известно, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.

Балтийские государства внесли в санкционные списки 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.