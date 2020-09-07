Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе враг открывал огонь из стрелкового оружия и РПГ - штаб ООС

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:52
На Донбассе враг открывал огонь из стрелкового оружия и РПГ - штаб ООС

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины

Прямая речь: "С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12.30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

После 09.10 по направлению от Крутой Балки оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним: 6 сентября боевики обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета - и ранили украинского военного. В тот же день боевики второй раз нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине - там погиб украинский военнослужащий.

Из-за нарушения перемирия в Офисе президента заявили, что Украина требует от России повлиять на боевиков Донбасса, которые устраивают провокации.

Читайте также: Самое долгое перемирие на Донбассе. Существует ли оно на самом деле

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
война
Увеличилось количество жертв российского удара по Орехову
В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ
Враг нанес 22 авиаудара, Силы обороны продолжают наступление на двух направлениях – Генштаб
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: