На Донбассе враг открывал огонь из стрелкового оружия и РПГ - штаб ООС

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины

Прямая речь: "С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12.30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

После 09.10 по направлению от Крутой Балки оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним: 6 сентября боевики обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета - и ранили украинского военного. В тот же день боевики второй раз нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине - там погиб украинский военнослужащий.

Из-за нарушения перемирия в Офисе президента заявили, что Украина требует от России повлиять на боевиков Донбасса, которые устраивают провокации.

Читайте также: Самое долгое перемирие на Донбассе. Существует ли оно на самом деле