Тихановская отреагировала на похищение Колесниковой: "нас это не остановит"

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что последние задержания членов Координационного совета являются попыткой запугивания, но это их не остановит.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.BY, об этом она заявила сегодня после новостей о похищении ее соратницы Марии Колесниковой и вероятном задержании еще двух членов Координационного совета.

"Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов.

Власть ошибается, думая, что нас это остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будут выходить на улицы. Мы продолжим борьбу и будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - заявила Светлана Тихановская.

Напомним, сегодня утром белорусские СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" об их возможном задержании.

Напомним, накануне член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста, и она уехала в Польшу.

Напомним, сама Светлана Тихановская с 11 августа находится в Литве.