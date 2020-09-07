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Опять инсценировали и предупредили заказное убийство – теперь в Славянске

Понедельник, 7 сентября 2020, 14:34
Опять инсценировали и предупредили заказное убийство – теперь в Славянске
Нацполиция

Правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины на бытовой почве в Славянске Донецкой области, для чего инсценировали убийство.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно полиция: "Отомстить бывшей жене мужчина решил хладнокровно – убить ее нынешнего сожителя "не своими руками". В 5 тысяч долларов злоумышленник оценил жизнь человека. Киллер должен был лишить жизни ударом ножа.

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве областной прокуратуры инсценировали смерть потерпевшего и задержали заказчика при передаче доказательств".

Детали: В начале августа правоохранители Донецкой области установили, что в Славянске планируется заказное убийство.

34-летний заказчик передал задаток в 14 тысяч гривен наемному убийце, чтобы отомстить бывшей жене за развод. По плану киллер должен был нанести нынешнему сожителю женщины смертельные удары ножом, чтобы выглядело как нападение неизвестного.

В субботу, 5 сентября, используя необходимые средства конспирации, правоохранители инсценировали реалистичное убийство 42-летнего мужчины.

Как отмечается, жизнь человеку удалось спасти благодаря бдительности и слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов.

Во время передачи доказательств выполненного преступления, сотрудники полиции и СБУ задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска полицейские изъяли фотографии "убитого", которые киллер предоставил в качестве доказательств "проделанной работы".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК (подготовка заказного убийства). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Темы: убийствокриминалполицияСлавянск
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