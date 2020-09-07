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Португалия разместила истребители в Польше в рамках миссии НАТО

Понедельник, 7 сентября 2020, 16:52

Португалия разместила четыре истребителя F-16 в Польше в рамках миссии НАТО по усилению присутствия на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию пресс-службы ВВС Португалии.

"Четыре F-16M прибыли в Польшу, присоединившись таким образом к 70 военных, прибывших на авиабазу Мальборк несколькими днями ранее. Эта миссия направлена ​​на укрепление восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.

Португальские истребители будут находиться в Польше два месяца.

Это размещение является частью плана действий по повышению готовности, который включает ряд наземных, морских и воздушных мероприятий в восточной части территории Альянса, в том числе обучение, направленные на коллективную оборону и урегулированию кризисов.

 

Напомним, истребители Королевских военно-воздушных сил Канады начали участие в миссии воздушной полиции НАТО в Румынии.

Темы: НАТОПольша
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