Климкин об обострении ситуации на Донбассе: Москва готова поднимать ставки

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков, приведшее к гибели одного украинского военного и ранению еще одного, это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки.

Источник: Климкин в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "К сожалению, это ожидаемо. И это нарушение прекращения огня не со стороны боевиков, а непосредственно со стороны Москвы. Москва видит, что сценарий с прекращением огня не работает. Она хотела его использовать для того, чтобы демонстрировать: "вроде бы безопасность достигнута, теперь давайте быстрее двигаться к выборам по сценарию Москвы".

Возможно, также хотела выжать еще уступки, возможно, не только по Донбассу. Не исключено, что это касалось, например, обещаний относительно воды в Крым, хотя бы частично, и т.д. Но сейчас она видит, что это не работает, и это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки".

Детали: Климкин говорит, что ранее предупреждал: если Москва увидит, что ее тактика не работает, в начале сентября будут срывы в прекращении огня.

Это демонстрирует так называемый ультиматум со стороны главаря "ДНР" Дениса Пушилина открывать огонь.

Экс-министр также указал на необходимость телефонного разговора лидеров в Нормандском формате для обсуждения ситуации на Донбассе и совместного давления Украины и ее международных партнеров на РФ.

Прямая речь: "Я считаю, что надо не играться с терминами, а работать с нашими друзьями и партнерами, и не только с Германией и Францией, но в первую очередь с ними, как сторонами Нормандского формата, для того, чтобы совместно давить на Россию. И, конечно, двусторонние контакты имеют смысл только с Россией, поскольку все это идет из Москвы.

Но, конечно, телефонный разговор в Нормандском формате сейчас бы очень пригодился для того, чтобы давить на Путина, который дополнительно, я считаю, разыгрывает карту создания еще одной проблемы на фоне отравления Навального, событий в Беларуси, просто разыгрывает для себя спектр для маневра".

Почему это важно: С 27 июля на Донбассе начался режим "всеобъемлющего перемирия". В то же время на заседаниях Трехсторонней контактной группы представители контролируемых Россией незаконных вооруженных формирований начали выдвигать нереальные требования о проведении в ОРДЛО выборов.

Напомним: 6 сентября боевики обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета - и ранили украинского военного. В тот же день боевики второй раз нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине - там погиб украинский военнослужащий.

Из-за нарушения перемирия в Офисе президента заявили, что Украина требует от России повлиять на боевиков Донбасса, которые устраивают провокации.

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