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Синоптики показали погоду до конца недели

Понедельник, 7 сентября 2020, 18:20

Во вторник, 8 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями, ночью и утром дожди, местами с грозами. Температура ночью 9-14°, в южной части 15-20°; днем 19-24°, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 25-30°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали: В частности, 8 сентября ночью и утром в Украине, кроме восточной, южной части и Днепропетровщины, днем ​​в северо-восточных, местами Черкасской и Кировоградской областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, в южной части 15-20°; днем 19-24°, на юге, востоке страны и Днепропетровщине 25-30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем ​​12-17°.

В Укргидрометцентре также отметили, что 8 сентября в южной части, восточных, центральных и Сумской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

9-10 сентября в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей 15-17°; днем 9 сентября 18-23°, на юге страны до 27°, 10 сентября 23-28°, в южных областях около 30°.

11-12 сентября в Украине также без осадков. Температура 11 сентября ночью 8-14°, на побережье морей 12-17°; днем 16-22°, в южной части - до 28°; 12 сентября ночью 4-10°, на юге до 14°, днем ​​19-25°.

В столичном регионе 8 сентября облачно с прояснениями, ночью и утром дождь (по области местами гроза), днем ​​без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем ​​20-22°; по области ночью 9-14°, днем ​​19-24°.

9-10 сентября в столице переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 9 сентября 18-23°, 10 сентября 23-28°.

11-12 сентября в Киеве без осадков. Температура 11 сентября ночью 8-13°, днем ​​16-21°; 12 сентября ночью 5-10°, днем ​​19-24°.

Темы: погода


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