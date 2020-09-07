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Пираты освободили из плена шестерых украинских моряков

Понедельник, 7 сентября 2020, 18:28
Пираты освободили из плена шестерых украинских моряков

В Украину вернулись 6 моряков, которых более месяца держали в плену африканские пираты.

Источник: сайт президента Украины

Детали: Сообщается, что членов экипажа судна Curacao Trader держали в плену у африканского побережья. Они были освобождены 20 августа.

Президент приветствовал их возвращение на родину.

Прямая речь: "Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию на контроле. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин".

 

Напомним: 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы.

20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям посольства Украины в Нигерии.

Украинская правда

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Темы: пиратыУкраиначрезвычайное происшествие
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