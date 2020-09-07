Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пираты освободили из плена шестерых украинских моряков

Понедельник, 7 сентября 2020, 18:28

В Украину вернулись 6 моряков, которых более месяца держали в плену африканские пираты.

Источник: сайт президента Украины

Детали: Сообщается, что членов экипажа судна Curacao Trader держали в плену у африканского побережья. Они были освобождены 20 августа.

Президент приветствовал их возвращение на родину.

Прямая речь: "Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию на контроле. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин".

 

Напомним: 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы.

20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям посольства Украины в Нигерии.

Украинская правда
Темы: пиратыУкраиначрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
пираты
В МИД говорят о 6 украинцах, попавших в плен у берегов Нигерии
Пираты похитили 15 человек возле Нигерии: в плену могут быть украинцы
Из плена пиратов освобожден еще один украинец
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...