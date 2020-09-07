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Китай представил свои вакцины от COVID-19

Понедельник, 7 сентября 2020, 18:50
Китай представил свои вакцины от COVID-19

Сразу две фармацевтические компании впервые представили потенциальные китайские вакцины от коронавируса COVID-19.

Источник: The Jakarta post

Детали: Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы представлены на выставке в Пекине и на них "возлагаются большие надежды".

На данный момент вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители ожидают получить разрешение на их использование к концу этого года.

Напомним: По состоянию на 7 сентября в мире зафиксировали 27,3 миллиона заражений коронавирусом. Из них почти 900 тысяч людей умерли.

Китай сообщил, что у них насчитали 85 тысяч заболеваний, а умерли 4,6 тысяч людей.

В Украине тем временем более 138 тысяч заражений, а умерли 2877 человек.

Темы: коронавирусэпидемияКитай
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