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Матч "Шахтер" - "Рух" перенесли из-за COVID-19 у футболистов

Понедельник, 7 сентября 2020, 20:59
Матч Шахтер - Рух перенесли из-за COVID-19 у футболистов
фото: упл

Матч 2 тура Favbet Лиги "Рух" - "Шахтер", запланированный на 12 сентября, не состоится из-за положительных результатов COVID-19 у футболистов.

Источник: УПЛ

Дословно: "07.09.2020 на электронный адрес УПЛ поступило письмо от ФК "Рух" Львов, в котором говорится о том, что по результатам проведения тестирования методом полимерной цепной реакции, у футболистов клуба обнаружены положительные результаты.

Детали: Дирекция УПЛ приняла решение перенести на 23 сентября. Время начала матча будет определено дополнительно.

Украинская правда
Темы: футбол
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