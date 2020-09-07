Матч "Шахтер" - "Рух" перенесли из-за COVID-19 у футболистов
Понедельник, 7 сентября 2020, 20:59
Матч 2 тура Favbet Лиги "Рух" - "Шахтер", запланированный на 12 сентября, не состоится из-за положительных результатов COVID-19 у футболистов.
Источник: УПЛ
Дословно: "07.09.2020 на электронный адрес УПЛ поступило письмо от ФК "Рух" Львов, в котором говорится о том, что по результатам проведения тестирования методом полимерной цепной реакции, у футболистов клуба обнаружены положительные результаты.
Детали: Дирекция УПЛ приняла решение перенести на 23 сентября. Время начала матча будет определено дополнительно.
Украинская правда