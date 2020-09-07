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Украина откроет новое консульство в Румынии

Понедельник, 7 сентября 2020, 22:19

Украина откроет новое консульство в румынском городе Сигету-Мармацией, заявил в понедельник глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе министерства, об этом Кулеба рассказал представителям украинской общины в Румынии, с которыми встретился в понедельник.

"Я принял решение открыть консульство в городе Сигету-Мармацией. Я знаю, что это важно, ключевое место для украинцев Румынии", - сказал Кулеба.

По его словам, новое консульство "создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с украинцами для сохранения нашей культуры и укрепления отношений Украины с Румынией".

Кулеба отметил, что консульство необходимо, "учитывая важность украинско-румынских отношений и необходимость поддержки украинской общины Румынии".

В Румынии проживает около 60 тысяч этнических украинцев, по неофициальным данным - до 100 тысяч, подчеркнули в МИД. По данным переписи 2011 года, украинцы составляют третье по размеру национальное меньшинство страны.



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