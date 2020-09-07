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ОБСЕ насчитала почти тысячу нарушений "тишины" за время перемирия

Понедельник, 7 сентября 2020, 23:38
ОБСЕ насчитала почти тысячу нарушений тишины за время перемирия

СММ ОБСЕ зафиксировала после начала перемирия 27 июля в целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: отчет ОБСЕ от 7 сентября

Детали: Начиная с 00:01 27 июля по конец отчетного периода СММ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

В том числе 173 взрыва, 2 неопределенные боеприпаса, которые пролетели, и 13 осветительных ракет, а также 762 очереди и выстрела).

Что было раньше:

  • Штаб ООС сообщил о гибели двух военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
  • Формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.
  • Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.
  • У Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаОБСЕ
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