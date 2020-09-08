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Пандемия: за сутки обнаружили меньше 200 тысяч новых больных

Вторник, 8 сентября 2020, 04:42
Пандемия: за сутки обнаружили меньше 200 тысяч новых больных

За 6 сентября в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Источник: сообщение сайта Worldometers

Детали: Лидером остается Индия, где обнаружили 75 тысяч больных. В США зарегистрировали 25 тысяч случаев, в Бразилии – 10 тысяч, в Аргентине – около 9 тысяч.

В этот же день от осложнений болезни умерли 3708 человек.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердили в 27,4 млн человек, из которых 896,5 тысяч – умерли. Вылечились от коронавируса уже 19,5 млн больных.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: 

  • В воскресенье, 6 сентября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2174 лицам, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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