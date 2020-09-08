Пандемия: за сутки обнаружили меньше 200 тысяч новых больных
Вторник, 8 сентября 2020, 04:42
За 6 сентября в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Источник: сообщение сайта Worldometers
Детали: Лидером остается Индия, где обнаружили 75 тысяч больных. В США зарегистрировали 25 тысяч случаев, в Бразилии – 10 тысяч, в Аргентине – около 9 тысяч.
В этот же день от осложнений болезни умерли 3708 человек.
Всего за время пандемии коронавирус подтвердили в 27,4 млн человек, из которых 896,5 тысяч – умерли. Вылечились от коронавируса уже 19,5 млн больных.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
Напомним:
- В воскресенье, 6 сентября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2174 лицам, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.
Украинская правда